Багатоквартирна "карткова" будівля. Фото: LiveJournal

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Росія не поспішає забезпечувати новим житлом своїх громадян. У зв’язку з цим у сибірському селі Яр, що розташоване в Тюменській області, багатоквартирний житловий будинок хитається від подиху вітру.

Мешканці будинку лякаються кожного разу, коли стіни їхнього будинку починають трястися через нестійкі конструкції. Про це повідомляє URA.

За словами одного з мешканців, будинок починає трястися від сильного вітру й може завалитися в будь-який момент. Зі свого боку влада і надалі нічого не робить попри скарги жителів.

Повідомляється, що під час дощу підлога в будинку починає гнити, а фундамент стирається в цемент. Також жителі скаржаться й на якість води — за словами чоловіка, вона придатна тільки для змиву унітазу.

Включити в чергу на розселення мешканців будинку планують тільки у 2025 році, тоді як будинок може впасти в будь-який момент.

Представник місцевої адміністрації заявила, що крайня дата розселення мешканців цього будинку встановлена ​​ще у 2019 році. Згідно з планом, вони отримають нове житло до 1 січня 2027 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Росії влаштували розгром робочі компанії, яка будує газопереробний завод для «Газпрому». Співробітники прийшли в офіс цієї компанії та почали там усе трощити.

До таких дій вони вдалися через невиплати зарплат — гроші працівники не отримували три місяці.