Протести в Білорусі — опозиція кличе на мітинг і оголошує страйк

https://racurs.ua/ua/n142283-protesty-v-bilorusi-opozyciya-klyche-na-mityng-i-ogoloshuie-strayk.html

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Протести в Білорусі, що проходять під гаслом «Живе Білорусь», продовжаться сьогодні ввечері. Про це заявляють опозиційні сили сусідньої країни.

19.00! Вся Білорусь! Диктатор розв’язав війну! Після вчорашнього Лукашенко ніяк не може залишитися при владі. Він програв вибори, він кинув своїх карателів зі зброєю проти беззбройних і мирних людей, — йдеться у зверненні на Телеграм-каналі NEXTA Live.

Повідомляється, що в найближчих планах учасників протестів проти Лукашенка придбати захист у будівельних і спортивних магазинах. Протестувальникам пропонують купити:

будь-які захисні каски або шоломи;

захисні окуляри;

респіратори або протигази;

захисні щитки на гомілки і руки.

Також учасникам мітингів у Білорусі рекомендують підготувати невелику аптечку.

Сьогодні о 19.00. Мінськ. Знову виходимо до Стели, а також у прилеглі райони. Збивайтеся в невеликі групи і рухайтеся лише разом, — йдеться в повідомленні.

В інших населених пунктах білорусам пропонують виходити в центри своїх міст.

Окрім цього, активістів просять уникати виходу на вулиці, де вони можуть потрапити в капкан силовиків. Також озвучено заклики максимально виводити з ладу спецтехніку і автозаки. Але проявляти насильство до силовиків заборонено. Автомобілістів закликають блокувати дороги.

11 серпня. 12.00 — національний загальний страйк. Збирайтеся з вашими колегами і оголошуйте страйк, поки ми не доб'ємося вільних виборів і звільнення політв’язнів, — йдеться в повідомленні.

Опозиційні політики Білорусі вимагають проведення нових виборів без участі Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. За головну посаду в країні змагалися Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Ганна Конопацька, Андрій Дмитрієв та Сергій Черечень. В білоруській ЦВК заявили, що явка на виборах складе щонайменше 80%, а отже вибори відбулися. За попередніми даними, 80% голосів отримав чинний президент Олександр Лукашенко, за Тихановську проголосували понад 9% виборців.