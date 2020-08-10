Силовики открыли огонь по протестующим в Минске (ВИДЕО)https://racurs.ua/n142304-siloviki-otkryli-ogon-po-protestuuschim-v-minske-video.htmlРакурс
Протесты в Беларуси, которые начались после президентских выборов, продолжаются. Сегодня вечером, 10 августа, в Минске силовики обстреляли резиновыми пулями протестующих, а также применили светошумовые гранаты.
Правоохранители открыли огонь по митингующим из травматического оружия на улице Кальварийской в Минске. В результате обстрела ранение в ногу получила журналистка издания «Наша Ніва», сообщается в Telegram-канале издания.
Также в СМИ появились сообщения о том, что в районе автовокзала «Восточный» силовики применили светошумовые гранаты.
В центральной части Минска закрыты шесть станций метрополитена.
Попытки разгона и задержания протестующих происходят также в Гомеле, Гродно, Лиде, Бресте, Мозыре и других городах. Очевидцы сообщают о взрывах и стрельбе.
Как ранее писал «Ракурс», белорусская оппозиция призывает всех своих сторонников выходить на акции протеста. Оппозиционеры предполагают, что силовики будут действовать жестко, поэтому призывают митингующих приобрести в строительных магазинах защитную экипировку, а также иметь при себе небольшую аптечку.