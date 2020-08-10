Рождество святителя Николая Чудотворца. Фото: Православный портал

https://racurs.ua/n142303-11-avgusta-hristiane-prazdnuut-rojdestvo-svyatitelya-nikolaya-chudotvorca.html

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11 августа христиане празднуют Рождество святителя Николая Чудотворца. Следует уточнить, что Николая Чудотворца чествуют еще 19 декабря и 22 мая. Николай Чудотворец, которого еще называют Угодником, один из самых почитаемых святых на Руси.

Уже в IX веке Николай Чудотворец почитался на Руси как небесный покровитель православных царей. Известно, что уже в XIII веке праздновали Рождество Николая Чудотворца, а в Великом Новгороде даже был монастырь, посвященный рождеству святого. Однако во время правления Екатерины Великой празднование Рождества святителя Николая Чудотворца в России было упразднено. И лишь в 2004 году праздник был возобновлен.

Николай Чудотворец родился в 258 году в городе Патаре, недалеко от Ликии, что на южном побережье малоазийского полуострова. Его родители Феофан и Нонна были благочестивыми и праведными христианами, но долгое время были бездетны и постоянно молили Бога о ребенке. Когда у супругов родился сын, они дали обет посвятить единственного своего ребенка служению Богу.

Первое чудо Николай сотворил во время своего рождения, когда исцелил свою мать от тяжелой болезни. В святом писании сказано, что новорожденный Николай во время крещения простоял в купели на ногах без посторонней поддержки три часа, воздавая честь Пресвятой Троице.

Николай проявлял великое милосердие к окружающим, приходил на помощь страждущим и нищим. Сам он вел простой и весьма аскетичный образ жизни.

Николай совершил множество чудес. Он неоднократно спасал утопающих в море, освобождал пленников из темниц, исцелял людей от недугов и даже воскрешал их, боролся за восстановление справедливости, призывал к любви и состраданию. Он прожил достойную жизнь и мирно скончался от старости.

По народному календарю 11 августа празднуется Каллиник или Калинов день. Название праздника связано с именем святого мученика Каллиника Киликийского, жившего в III—IV в еках. Поскольку имя проповедника очень похоже на название хорошо известной на Руси ягоды, которая поспевает в это время, Каллиник стал еще и праздником калины.

Из калины крестьянки варили кисели и компоты, толкли ее с медом, делали мармелад, смешивая с яблочным пюре. Калинниками на Руси называли пироги с калиной.

Приметы на Каллиник:

на Каллиник тепло — к сухой и теплой осени;

туман на Каллиник к хорошему урожаю овса и ячменя;

поспевший овес зазеленел — к ненастной погоде.

Этот день в истории

11 августа происходили такие события:

в 1337 году Сергеем Радонежским был основан монастырь, ныне Троице-Сергиева лавра;

в 1804 году Австрия стала империей;

в 1926 году компанией «Кодак» было объявлено о начале работ по созданию цветной фотопленки;

в 1973 году на советских телеэкранах был начат показ многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны»;

в 2003 году начата миротворческая миссия украинских войск в Ираке.

В этот день родились: