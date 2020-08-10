Різдво святителя Миколая Чудотворця. Фото: Православний портал

https://racurs.ua/ua/n142303-11-serpnya-hrystyyany-svyatkuut-rizdvo-svyatytelya-mykolaya-chudotvorcya.html

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11 серпня християни святкують Різдво святителя Миколая Чудотворця. Слід уточнити, що Миколая Чудотворця вшановують ще 19 грудня та 22 травня. Миколай Чудотворець, якого ще називають Угодником, один із найбільш шанованих святих на Русі.

Вже у IX столітті Миколай Чудотворець шанувався на Русі як небесний покровитель православних царів. Відомо, що у XIII столітті святкували Різдво Миколая Чудотворця, а у Великому Новгороді навіть був монастир, присвячений різдву святого. Однак під час правління Катерини Великої святкування Різдва святителя Миколая Чудотворця у Росії було скасовано. І лише у 2004 році свято було відновлено.

Миколай Чудотворець народився у 258 році у місті Патарі, недалеко від Лікії, що на південному узбережжі малоазійського півострова. Його батьки Феофан і Нонна були благочестивими і праведними християнами, але довгий час були бездітними і постійно молили Бога про дитину. Коли у подружжя народився син, вони дали обітницю присвятити єдину свою дитину служінню Богу.

Перше чудо Миколай створив під час свого народження, коли зцілив свою матір від важкої хвороби. У святому писанні сказано, що новонароджений Миколай під час хрещення простояв у купелі на ногах без сторонньої підтримки три години, віддаючи честь Пресвятій Трійці.

Миколай виявляв велике милосердя до оточуючих, приходив на допомогу стражденним і вбогим. Сам він вів простий і вельми аскетичний спосіб життя.

Миколай зробив безліч чудес. Він неодноразово рятував потопаючих у морі, звільняв полонених із темниць, зціляв людей від недуг і навіть воскрешав їх, боровся за відновлення справедливості, закликав до любові та співчуття. Він прожив гідне життя і мирно помер від старості.

За народним календарем 11 серпня святкується Каллиник або Калинів день. Назва свята пов’язана з ім’ям святого мученика Каллиника Кілікійського, що жив у III-IV століттях. Оскільки ім’я проповідника дуже схоже на назву добре відомої на Русі ягоди, яка встигає у цей час, Каллиник став ще й святом калини.

Із калини селянки варили киселі та компоти, товкли її з медом, робили мармелад, змішуючи з яблучним пюре. Калинниками на Русі називали пироги з калиною.

Прикмети на Каллиник:

на Каллиник тепло — осінь буде сухою і теплою;

туман на Каллиник до хорошого урожаю вівса і ячменю;

достиглий овес зазеленів — до похмурої погоди.

Цей день в історії

11 серпня відбувалися такі події:

у 1337 році Сергієм Радонезьким був заснований монастир, нині Троїце-Сергієва лавра;

у 1804 році Австрія стала імперією;

у 1926 році компанією «Кодак» було оголошено про початок робіт зі створення кольорової фотоплівки;

у 1973 році на радянських телеекранах було розпочато показ багатосерійного фільму «Сімнадцять миттєвостей весни»;

у 2003 році розпочато миротворчу місію українських військ в Іраку.

Цього дня народилися: