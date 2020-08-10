Какой фильм смотрит королева Елизавета II каждое Рождество с внуками. Фото: Marie Claire

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Ракурс

Королева Елизавета II предпочитает каждое Рождество вместе с внуками пересматривать свой любимый фильм. До недавнего времени об этом не было известно, но британский актер Брайан Блессид рассказал о кинематографических пристрастиях королевы.

Актер рассказал, как королева во время встречи с ним заявила, что кинолента «Флэш Гордон», в котором он сыграл роль принца Валтана, является ее любимым фильмом, пишет Yahoo Movies.

Блессид заявил, что люди часто просят произнести его коронную фразу из фильма: «Гордон жив». Актер утверждает, что все, в том числе премьер-министр и даже королева хотят услышать эту фразу.

Блессид добавил, что королева Елизавета II ему призналась, что каждый год на Рождество пересматривает этот фильм вместе с внуками. Королева даже его попросила в присутствии внуков произнести фразу «Гордон жив».

Нельзя с уверенностью утверждать, что подобный разговор имел место, но 83-летний Блессид в 2016 году был приглашен на аудиенцию с королевой Елизаветой II.

Как известно, фантастический фильм «Флэш Гордон» вышел на экраны в 1980 году. Актеры, исполняющие главные роли, подписали контракт об участии в съемках продолжения фильма, но кассовые сборы были слишком малы и проект был свернут.

Как ранее писал «Ракурс», Елизавета II вовремя вынужденного коронавирусного карантина решила посвятить время одному из своих любимых хобби — верховой езде. 94-летняя королева была замечена верхом на лошади на лужайке Виндзорского замка.