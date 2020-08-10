Який фільм переглядає королева Єлизавета II кожного Різдва з онуками. Фото: Marie Claire

https://racurs.ua/ua/n142302-yakyy-film-pereglyadaie-koroleva-ielyzaveta-ii-kojnogo-rizdva-z-onukamy.html

Ракурс

Королева Єлизавета II любить кожного Різдва разом із онуками переглядати свій улюблений фільм. До недавнього часу про це не було відомо, але британський актор Браян Блессед розповів про кінематографічні пристрасті королеви.

Актор розповів, як королева під час зустрічі з ним заявила, що кінострічка «Флеш Гордон», у якій він зіграв роль принца Валтана, є її улюбленим фільмом, пише Yahoo Movies.

Блессед заявив, що люди часто просять вимовити його коронну фразу з фільму: «Гордон живий». Актор стверджує, що усі, в тому числі прем'єр-міністр і навіть королева хочуть почути цю фразу.

Блессед додав, що королева Єлизавета II йому зізналася, що щороку на Різдво переглядає цей фільм разом із онуками. Королева навіть його попросила у присутності онуків вимовити фразу «Гордон живий».

Не можна з упевненістю стверджувати, що подібна розмова мала місце, але 83-річний Блессед у 2016 році був запрошений на аудієнцію з королевою Єлизаветою II.

Як відомо, фантастичний фільм «Флеш Гордон» вийшов на екрани у 1980 році. Актори, які виконували головні ролі, підписали контракт про участь у зйомках продовження фільму, але касові збори були занадто малі і проект було згорнуто.

Як раніше писав «Ракурс», Єлизавета II під час вимушеного коронавірусного карантину вирішила присвятити час одному зі своїх улюблених хобі — верховій їзді. 94-річна королева була помічена верхи на коні на галявині Віндзорського замку.