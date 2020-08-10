Іран відмовляється виплачувати компенсацію МАУ за збитий літак. Фото: Факти

https://racurs.ua/ua/n142301-iran-vidmovlyaietsya-vyplachuvaty-kompensaciu-mau-za-zbytyy-litak.html

Ракурс

Авіакатастрофа МАУ в небі над Тегераном сталася у січні цього року, але досі сторони не можуть досягти консенсусу. Іранська сторона тепер заявляє, що не збирається виплачувати компенсацію МАУ за збитий літак.

На думку Тегерана, компенсацію повинні виплачувати європейські страхові компанії, у яких був застрахований український літак. Про це заявив керівник центральної страхової компанії Ірану Голамрез Сулеймані, повідомляє Reuters.

Український літак застрахований в Україні європейськими компаніями, а не іранськими страховими компаніями. Отже, ці європейські компанії повинні виплатити компенсацію, — сказав Сулеймані.



У повідомленні уточнюється, що коментар керівника центральної страхової компанії Ірану стосується лише літака, а не компенсацій сім’ям загиблих пасажирів та членів екіпажу.

Як раніше писав «Ракурс», наприкінці липня офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві під час брифінгу заявив, що іранська сторона згодна виплатити компенсації, але це питання займає багато часу, а також має різні юридичні та технічні аспекти.