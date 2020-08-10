Затримано декількох активістів під посольством Білорусі в Києві. Фото: Укрінформ

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Ракурс

Акція протесту проходила під посольством Білорусі в Києві. Кілька десятків активістів вигукували білоруські патріотичні гасла, палили фаєри і закликали президента Білорусі Олександра Лукашенка подати у відставку.

Правоохоронці затримали двох мітингувальників, які намагалися кидати яйця у бік будівлі посольства, повідомляє «Радіо Сводоба».

За попередніми даними, поліцейські затримали шістьох осіб, у тому числі і колишнього політв’язня, кримчанина Олександра Кольченка.

Кольченко був затриманий за вчинення опору правоохоронцям. Поліцейський автомобіль намагався проїхати в провулок, де перебували попередні затримані. Декілька мітингувальників, серед яких був Кольченко, вступили у сутичку з поліцейськими. Патрульний автомобіль було пошкоджено.

Зараз під посольством Білорусі перебуває кілька десятків людей. Серед протестуючих є громадяни Білорусі.

Як раніше писав «Ракурс», білоруська опозиція закликає громадян Білорусі виходити на протести. У соцмережах організатори мітингів пропонують активістам придбати захисну екіпіровку в будівельних магазинах. Також учасникам мітингів у Білорусі рекомендують мати невелику аптечку.