Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Затримано декількох активістів під посольством Білорусі в Києві. Фото: Укрінформ

Затримано декількох активістів під посольством Білорусі в Києві (ФОТО, ВІДЕО)

10 сер 2020, 20:04
999

Акція протесту проходила під посольством Білорусі в Києві. Кілька десятків активістів вигукували білоруські патріотичні гасла, палили фаєри і закликали президента Білорусі Олександра Лукашенка подати у відставку.

Правоохоронці затримали двох мітингувальників, які намагалися кидати яйця у бік будівлі посольства, повідомляє «Радіо Сводоба».

Затримано декількох активістів під посольством Білорусі в Києві. Фото: РБК-УкраїнаЗа попередніми даними, поліцейські затримали шістьох осіб, у тому числі і колишнього політв’язня, кримчанина Олександра Кольченка.

Затримано декількох активістів під посольством Білорусі в Києві. Фото: РБК-Україна

Кольченко був затриманий за вчинення опору правоохоронцям. Поліцейський автомобіль намагався проїхати в провулок, де перебували попередні затримані. Декілька мітингувальників, серед яких був Кольченко, вступили у сутичку з поліцейськими. Патрульний автомобіль було пошкоджено.


Зараз під посольством Білорусі перебуває кілька десятків людей. Серед протестуючих є громадяни Білорусі.

Як раніше писав «Ракурс», білоруська опозиція закликає громадян Білорусі виходити на протести. У соцмережах організатори мітингів пропонують активістам придбати захисну екіпіровку в будівельних магазинах. Також учасникам мітингів у Білорусі рекомендують мати невелику аптечку.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿