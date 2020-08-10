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Ракурс
Задержаны несколько активистов под посольством Беларуси в Киеве. Фото: Укринформ

Задержаны несколько активистов под посольством Беларуси в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)

10 авг 2020, 20:04
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Акция протеста проходила под посольством Беларуси в Киеве. Несколько десятков активистов выкрикивали белорусские патриотические лозунги, жгли фаеры и призывали президента Беларуси Александра Лукашенко подать в отставку.

Правоохранители задержали двух митингующих, которые пытались бросать яйца в сторону здания посольства, сообщает «Радіо Сводоба».

Задержаны несколько активистов под посольством Беларуси в Киеве. Фото: РБК-Украина

По предварительным данным, полицейские задержали шесть человек, в том числе и бывшего политзаключенного, крымчанина Александра Кольченко.

Задержаны несколько активистов под посольством Беларуси в Киеве. Фото: РБК-Украина

Кольченко был задержан за оказание сопротивления правоохранителям. Полицейский автомобиль пытался проехать в переулок, где находились предыдущие задержанные. Несколько митингующих, среди которых был Кольченко, вступили в стычку с полицейскими. Патрульный автомобиль был поврежден.


Сейчас под посольством Беларуси находится несколько десятков человек. Среди протестующих есть граждане Беларуси.

Как ранее писал «Ракурс», белорусская оппозиция призывает граждан Беларуси выходить на протесты. В соцсетях организаторы протестов предлагают активистам приобрести защитную экипировку в строительных магазинах. Также участникам митингов в Беларуси рекомендуют иметь при себе небольшую аптечку.


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