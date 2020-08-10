Наследного принца Саудовской Аравии обвиняют в попытке убийства. Фото: Telekritika

https://racurs.ua/n142299-naslednogo-princa-saudovskoy-aravii-obvinyaut-v-popytke-ubiystva.html

Ракурс

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман уведомлен американским судом об иске бывшего сотрудника саудовской разведки Саада аль-Джабри, который утверждает, что принц распорядился его убить.

Иск был подан на прошлой неделе в суд Вашингтона, сообщает Meduza, ссылаясь на телеканал «Аль-Джазира».

Аль-Джабри, который сейчас проживает в Канаде, заявил, что у него есть компромат на наследного принца Саудовской Аравии и на его приближенных. Бывший сотрудник саудовской разведки утверждает, что располагает доказательствами того, что принц создал отряд наемников, которые провели ликвидацию неугодного журналиста Джамаля Хашогги.

Также аль-Джабри сообщает, что люди принца неоднократно предпринимали попытки вернуть его в Саудовскую Аравию. По словам бывшего саудовского разведчика, люди принца задержали и пытали его родственников, а в 2018 году в Канаду были отправлены наемные убийцы.

Тогда большинство наемников были задержаны на канадской границе. Аль-Джабри утверждает, что принц все также хочет его убить и в настоящее время планирует отправить еще один отряд наемных убийц в Канаду через США.

Как ранее писал «Ракурс», наследный принц Саудовской Аравии публично заявил о своей причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Признание он сделал в беседе с создателем документального фильма, который посвятили убийству журналиста.