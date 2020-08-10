Правительство Ливана уходит в отставку на фоне массовых протестов в Бейруте. Фото: Babr24

https://racurs.ua/n142298-pravitelstvo-livana-uhodit-v-otstavku-na-fone-massovyh-protestov-v-beyrute.html

Ракурс

Правительство Ливана в полном составе подаст в отставку. Официальное заявление должен вскоре сделать премьер-министр Ливана Хасан Диаб.

Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан, когда покидал дворец Серай после заседания правительства, пишет ТАСС.

Как известно, министр информации Маналь Абдель Самад уже подала в отставку. Она стала первым министром Ливана, объявившим о снятии с себя полномочий после начала протестов в Бейруте. Самад заявила, что ушла с поста министра из-за того, что правительство не в состоянии провести необходимые реформы после взрыва в Бейруте.

Как известно, 4 августа в морском порту Бейрута прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали сотни человек. Многие граждане лишились своих домов.

После взрыва волна протестов захлестнула Бейрут. Пик протестов пришелся на вечер 8 августа. Демонстранты захватили административные здания нескольких министерств. Число пострадавших в результате протестов в Бейруте составило 728 человек.

Протестующие потребовали отставки правительства. На плакатах протестующих были надписи «Отставка или виселица», также была установлена символическая «виселица» с фотографиями президента Ливана Мишеля Ауна и другими политиками.

Как ранее писал «Ракурс», число жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 220 человек. По словам губернатора столицы Ливана Марвана Аббуда, еще 110 жителей города до сих пор считаются пропавшими без вести.