Протест в Беларуси. Фото: 360 TV

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Протест в Беларуси устроили работники металлургического завода в городе Жлобин. Они прекратили работу из-за нечестных результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа.

К заводу уже приехали автозаки и ОМОН. Об этом сообщает TUT.by.





Протестующие собрались в одном из цехов Беларусского металлургического завода (БМЗ) и выдвигали политические требования.

В пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что пока не обладают информацией о произошедшем. В свою очередь работники завода сообщили, что к ним подъезжают автозаки из Гомеля.

26 июля митинг в Гомеле провела конкурент президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская. Тогда сообщалось, что митинг посетило большое количество работников завода.

Согласно официальным данным ЦИК Белоруссии, за действующего президента страны Александра Лукашенко проголосовали 80,2% пришедших избирателей, а за оппозиционера Светлану Тихановскую — 9,9%. В штабе Тихановской отказались признавать результаты выборов.

Напомним, что протесты в Беларуси, проходящие под лозунгом «Жыве Беларусь», продолжатся сегодня вечером. Сообщается, что в ближайших планах участников протестов обзавестись защитной экипировкой в строительных и спортивных магазинах.