Взорвалась АЗС в Волгограде, столб огня взметнулся выше жилых высоток. Фото: Газета.Ru

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Ракурс

Взрыв в российском городе Волгоград прогремел сегодня, 10 августа. Взорвалась цистерна с газом на одной из АЗС в Тракторозаводском районе города. Столб огня взметнулся выше 16-этажных жилых домов и был виден за несколько километров.

Ударной волной в соседних домах выбило окна, сообщает Газета.Ru.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 12 человек.

От АЗС остались сплошные руины. Расследованием инцидента занимается Следственный комитет РФ.

Есть сведения, что причиной взрыва мог стать разряд электричества. Взрыв произошел во время слива топлива из цистерны в подземный резервуар.

Во время процедуры слива никто не курил и цистерна была заземлена. Взрыв произошел во время включения насоса.

Как ранее писал «Ракурс», взрыв в префектуре Фукусима разрушил ресторан вечером 29 июля. По меньшей мере, 17 человек пострадали и один человек погиб. Известно, что инцидент произошел в результате взрыва газа в ресторане японского города Корияма.