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Ракурс
Взорвалась АЗС в Волгограде, столб огня взметнулся выше жилых высоток. Фото: Газета.Ru

Взорвалась АЗС в российском Волгограде, столб огня взметнулся выше жилых высоток — шокирующие фото катастрофы

10 авг 2020, 17:53
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Взрыв в российском городе Волгоград прогремел сегодня, 10 августа. Взорвалась цистерна с газом на одной из АЗС в Тракторозаводском районе города. Столб огня взметнулся выше 16-этажных жилых домов и был виден за несколько километров.

Ударной волной в соседних домах выбило окна, сообщает Газета.Ru.

Взорвалась АЗС в Волгограде, столб огня взметнулся выше жилых высоток. Фото: Газета.Ru

Взорвалась АЗС в Волгограде, столб огня взметнулся выше жилых высоток. Фото: Газета.Ru

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 12 человек.

Взорвалась АЗС в Волгограде, столб огня взметнулся выше жилых высоток. Фото: Газета.Ru

Взорвалась АЗС в Волгограде, столб огня взметнулся выше жилых высоток. Фото: Газета.Ru

От АЗС остались сплошные руины. Расследованием инцидента занимается Следственный комитет РФ.

Взорвалась АЗС в Волгограде, столб огня взметнулся выше жилых высоток. Фото: Газета.Ru

Взорвалась АЗС в Волгограде, столб огня взметнулся выше жилых высоток. Фото: Газета.Ru

Есть сведения, что причиной взрыва мог стать разряд электричества. Взрыв произошел во время слива топлива из цистерны в подземный резервуар.

Взорвалась АЗС в Волгограде, столб огня взметнулся выше жилых высоток. Фото: Газета.Ru

Взорвалась АЗС в Волгограде, столб огня взметнулся выше жилых высоток. Фото: Газета.Ru

Во время процедуры слива никто не курил и цистерна была заземлена. Взрыв произошел во время включения насоса.

Взорвалась АЗС в Волгограде, столб огня взметнулся выше жилых высоток. Фото: Газета.Ru

Взорвалась АЗС в Волгограде, столб огня взметнулся выше жилых высоток. Фото: Газета.Ru


Взорвалась АЗС в Волгограде, столб огня взметнулся выше жилых высоток. Фото: Газета.Ru

Как ранее писал «Ракурс», взрыв в префектуре Фукусима разрушил ресторан вечером 29 июля. По меньшей мере, 17 человек пострадали и один человек погиб. Известно, что инцидент произошел в результате взрыва газа в ресторане японского города Корияма.


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