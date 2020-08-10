Вибухнула АЗС у Волгограді, стовп вогню зметнувся вище житлових висоток. Фото: Газета.Ru

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Ракурс

Вибух у російському місті Волгоград прогримів сьогодні, 10 серпня. Вибухнула цистерна з газом на одній із АЗС у Тракторозаводському районі міста. Стовп вогню зметнувся вище 16-поверхових житлових будинків і його було видно за кілька кілометрів.

Ударною хвилею у сусідніх будинках вибило вікна, повідомляє Газета.Ru.

За попередніми даними, у результаті вибуху постраждали 12 осіб.

Від АЗС залишилися суцільні руїни. Розслідуванням інциденту займається Слідчий комітет РФ.

Є відомості, що причиною вибуху міг стати електричний розряд. Вибух стався під час зливу палива з цистерни у підземний резервуар.

Під час процедури зливу ніхто не курив і цистерна була заземлена. Вибух стався під час включення насоса.

Як раніше писав «Ракурс», вибух у префектурі Фукусіма зруйнував ресторан увечері 29 липня. Щонайменше, 17 осіб постраждали і одна особа загинула. Відомо, що інцидент стався у результаті вибуху газу в ресторані японського міста Коріяма.