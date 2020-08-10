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Ракурс
Вибухнула АЗС у Волгограді, стовп вогню зметнувся вище житлових висоток. Фото: Газета.Ru

Вибухнула АЗС у російському Волгограді, стовп вогню зметнувся вище житлових висоток — шокуючі фото катастрофи

10 сер 2020, 17:53
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Вибух у російському місті Волгоград прогримів сьогодні, 10 серпня. Вибухнула цистерна з газом на одній із АЗС у Тракторозаводському районі міста. Стовп вогню зметнувся вище 16-поверхових житлових будинків і його було видно за кілька кілометрів.

Ударною хвилею у сусідніх будинках вибило вікна, повідомляє Газета.Ru.

Вибухнула АЗС у Волгограді, стовп вогню зметнувся вище житлових висоток. Фото: Газета.Ru

Вибухнула АЗС у Волгограді, стовп вогню зметнувся вище житлових висоток. Фото: Газета.RuЗа попередніми даними, у результаті вибуху постраждали 12 осіб.

Вибухнула АЗС у Волгограді, стовп вогню зметнувся вище житлових висоток. Фото: Газета.Ru

Вибухнула АЗС у Волгограді, стовп вогню зметнувся вище житлових висоток. Фото: Газета.Ru

Від АЗС залишилися суцільні руїни. Розслідуванням інциденту займається Слідчий комітет РФ.

Вибухнула АЗС у Волгограді, стовп вогню зметнувся вище житлових висоток. Фото: Газета.Ru

Вибухнула АЗС у Волгограді, стовп вогню зметнувся вище житлових висоток. Фото: Газета.RuЄ відомості, що причиною вибуху міг стати електричний розряд. Вибух стався під час зливу палива з цистерни у підземний резервуар.

Вибухнула АЗС у Волгограді, стовп вогню зметнувся вище житлових висоток. Фото: Газета.Ru

Вибухнула АЗС у Волгограді, стовп вогню зметнувся вище житлових висоток. Фото: Газета.Ru

Під час процедури зливу ніхто не курив і цистерна була заземлена. Вибух стався під час включення насоса.

Вибухнула АЗС у Волгограді, стовп вогню зметнувся вище житлових висоток. Фото: Газета.Ru

Вибухнула АЗС у Волгограді, стовп вогню зметнувся вище житлових висоток. Фото: Газета.Ru


Вибухнула АЗС у Волгограді, стовп вогню зметнувся вище житлових висоток. Фото: Газета.Ru

Як раніше писав «Ракурс», вибух у префектурі Фукусіма зруйнував ресторан увечері 29 липня. Щонайменше, 17 осіб постраждали і одна особа загинула. Відомо, що інцидент стався у результаті вибуху газу в ресторані японського міста Коріяма.


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