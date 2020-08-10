Мошенники украли у полицейских их здание в Киеве

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В Киеве мошенники провернули необычную операцию. Они решили присвоить себе обманным путем здание, но не простое, а то, которое принадлежит полиции.

В ходе досудебного расследования стало известно, что злоумышленники подделали свидетельство о праве собственности, в результате чего завладели коммунальным имуществом. Это имущество — комната, в которой работали участковые инспекторы Дарницкого управления Нацполиции. Об этом сообщает пресс-службы прокуратуры Киева.

Чтобы вернуть объект в коммунальную собственность, прокуратура подала иск в суд с требованием отменить государственную регистрацию прав собственности на это имущество.

Отмечается, что украденное помещение, площадью 90 кв. м., стоит более 3 млн грн. Сейчас на него наложен арест. Устанавливаются лица, причастные к данному правонарушению.

Напомним, ранее в Беларуси нашли одного из самых разыскиваемых преступников мира. Бывший топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек — один из самых известных мошенников. Его разыскивают по всему миру за аферу на 2 млрд евро.