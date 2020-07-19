Одного из самых разыскиваемых мошенников мира нашли в Беларуси. Фото: radio1.news

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В Беларуси нашли одного из самых разыскиваемых преступников мира.

Бывший топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек — один из самых известных мошенников. Его разыскивают по всему миру за аферу на 2 млрд евро. В июне его компания рухнула после того, как аудиторы обнаружили недостачу в эту сумму. Об этом сообщает The Insider.

Журналисты утверждают, что Марсалек кроме финансовых махинаций связан с частной военной компанией в Ливии. Сейчас аферист контактирует со спецслужбами Российской Федерации и скрывается в Беларуси. Его вероятное месторасположение-Витебск.

Во время разговора с одним из бывших коллег, Марсалек, отвечая на вопрос, находится ли он в «политически стабильном среде», заявил, что живет там, где «у власти одни и те же люди последние 25 лет». СМИ утверждают, что Марсалек на частном самолете прилетел в Беларусь 18 июня с Таллина.

По информации расследователей, компания Wirecard могла заниматься денежными переводами для финансирования российских частных военных компаний в Африке. С российскими советниками Марсалек работал еще с 2015 года.

Авторы расследования утверждают, что советником Марсалека по Ливии был Андрей Чупригин — российский эксперт из арабских стран, который якобы является высокопоставленным офицером Главного разведывательного управления Минобороны РФ. Также мошенник неоднократно посещал Россию, где мог быть завербован российскими спецслужбами.

Напомним, дочь покойного саудовского короля Фейсала Аль Сауда, принцесса Лолова стала жертвой мошенников из-за своей доверчивости. Она отправляла деньги на строительство отелей и лишилась 37,6 млн долл.