дного з найбільш розшукуваних шахраїв світу знайшли у Білорусі. Фото: radio1.news

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У Білорусі знайшли одного з найбільш розшукуваних злочинців світу.

Колишній топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек — один із найвідоміших шахраїв. Його розшукують по всьому світу через аферу на 2 млрд євро. У червні його компанія обвалилася після того, як аудитори виявили нестачу в цю суму. Про це повідомляє The Insider.

Журналісти стверджують, що Марсалек крім фінансових махінацій пов’язаний з приватною військовою компанією у Лівії. Наразі аферист контактує з спецслужбами Російської Федерації і переховується у Білорусі. Його ймовірне місце розташування — Вітебськ.

Під час розмови з одним з колишніх колег, Марсалек, відповідаючи на питання, чи знаходиться він в «політично стабільному середовищі», заявив, що живе там, де «при владі одні й ті ж люди останні 25 років». ЗМІ стверджують, що Марсалек на приватному літаку прилетів у Білорусь 18 червня з Талінна.

За інформацією розслідувачів, компанія Wirecard могла займатися грошовими переказами для фінансування російських приватних військових компаній в Африці. З російськими радниками Марсалек працював ще з 2015 року.

Автори розслідування стверджують, що радником Марсалека по Лівії був Андрій Чупригін — російський експерт з арабських країн, який нібито є високопоставленим офіцером Головного розвідувального управління Міноборони РФ. Також шахрай неодноразово відвідував Росію, де міг бути завербований російськими спецслужбами.

Нагадаємо, донька покійного саудівського короля Фейсала Аль Сауда, принцеса Лолова стала жертвою шахраїв через свою довірливість. Вона відправляла гроші на будівництво готелів і позбулася 37,6 млн дол.