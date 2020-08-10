Шахраї вкрали у поліцейських їхню будівлю в Києві

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У Києві шахраї здійснили незвичайну операцію. Вони вирішили привласнити собі незаконним шляхом будівлю, але не просту, а ту, що належить поліції.

В ході досудового розслідування стало відомо, що зловмисники підробили свідоцтво про право власності, внаслідок чого заволоділи комунальним майном. Це майно — кімната, в якій працювали дільничні інспектори Дарницького управління Нацполіції. Про це повідомляє прес-служби прокуратури Києва.

Щоб повернути об'єкт в комунальну власність, прокуратура подала позов до суду з вимогою скасувати державну реєстрацію прав власності на це майно.

Зазначається, що вкрадене приміщення, площею 90 кв. м., коштує понад 3 млн грн. Зараз на нього накладено арешт. Встановлюються особи, причетні до даного правопорушення.

Нагадаємо, раніше в Білорусі знайшли одного з найбільш розшукуваних злочинців світу. Колишній топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек — один із найвідоміших шахраїв. Його розшукують по всьому світу за аферу на 2 млрд євро.