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Протест у Білорусі. Фото: 360 TV

Протест влаштували робітники в Білорусі — до заводу підігнали автозаки (ФОТО)

10 сер 2020, 18:00
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Протест у Білорусі влаштували працівники металургійного заводу в місті Жлобин. Вони припинили роботу через нечесні результати президентських виборів, які відбулися 9 серпня.

До заводу вже приїхали автозаки й ОМОН. Про це повідомляє TUT.by.

Протест робітників у Білорусі. Фото: NEXTA

Протестувальники зібралися в одному з цехів Білоруського металургійного заводу (БМЗ) і висували політичні вимоги.

У прес-службі МВС Білорусії повідомили, що поки не володіють інформацією про те, що сталося. Зі свого боку працівники заводу повідомили, що до них під’їжджають автозаки з Гомеля.

26 липня мітинг у Гомелі провела конкурент президента Білорусі Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тихановська. Тоді повідомлялося, що мітинг відвідала велика кількість працівників заводу.


Згідно з офіційними даними ЦВК Білорусі, за чинного президента країни Олександра Лукашенка проголосували 80,2% тих, хто прийшов виборців, а за опозиціонера Світлану Тихановську — 9,9%. У штабі Тихановської відмовилися визнавати результати виборів.

Нагадаємо, що протести в Білорусі, що проходять під гаслом «Живе Білорусь», продовжаться сьогодні ввечері. Повідомляється, що в найближчих планах учасників протестів придбати захисну екіпіровку в будівельних і спортивних магазинах.


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