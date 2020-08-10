Уряд Лівану йде у відставку на тлі масових протестів у Бейруті. Фото: Babr24

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Ракурс

Уряд Лівану в повному складі подасть у відставку. Офіційну заяву має незабаром зробити прем'єр-міністр Лівану Хасан Діабі.

Про це заявив журналістам міністр охорони здоров’я Лівану Хамад Хасан, коли залишав палац Серай після засідання уряду, пише ТАСС.

Як відомо, міністр інформації Манал Абдель Самад вже подала у відставку. Вона стала першим міністром Лівану, який оголосив про зняття з себе повноважень після початку протестів у Бейруті. Самад заявила, що пішла з поста міністра через те, що уряд не в змозі провести необхідні реформи після вибуху в Бейруті.

Як відомо, 4 серпня у морському порту Бейрута пролунав потужний вибух, жертвами якого стали сотні людей. Багато громадян втратили свої домівки.

Після вибуху хвиля протестів накрила Бейрут. Пік протестів припав на вечір 8 серпня. Демонстранти захопили адміністративні будівлі кількох міністерств. Число постраждалих у результаті протестів у Бейруті склало 728 осіб.

Протестуючі вимагали відставки уряду. На плакатах протестуючих були написи «Відставка або шибениця», також була встановлена ​​символічна «шибениця» з фотографіями президента Лівану Мішеля Ауна та іншими політиками.

Як раніше писав «Ракурс», кількість жертв вибуху в Бейруті збільшилося до 220 осіб. За словами губернатора столиці Лівану Марвана Аббуда, ще 110 жителів міста досі вважаються зниклими безвісти.