Наслідного принца Саудівської Аравії звинувачують у спробі вбивства. Фото: Telekritika

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Ракурс

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман отримав повідомлення американського суду про позов колишнього співробітника саудівської розвідки Саада аль-Джабрі, який стверджує, що принц розпорядився його вбити.

Позов було подано минулого тижня в суд Вашингтона, повідомляє Meduza, посилаючись на телеканал «Аль-Джазіра».

Аль-Джабрі, який зараз проживає у Канаді, заявив, що у нього є компромат на наслідного принца Саудівської Аравії та на його наближених. Колишній співробітник саудівської розвідки стверджує, що має докази того, що принц створив загін найманців, які провели ліквідацію журналіста Джамаля Хашоггі.

Також аль-Джабрі повідомляє, що люди принца неодноразово здійснювали спроби повернути його до Саудівської Аравії. За словами колишнього саудівського розвідника, люди принца затримали і катували його родичів, а у 2018 році до Канади були відправлені наймані вбивці.

Тоді більшість найманців було затримано на канадському кордоні. Аль-Джабрі стверджує, що принц і зараз хоче його вбити та наразі планує відправити ще один загін найманих вбивць до Канади через США.

Як раніше писав «Ракурс», наслідний принц Саудівської Аравії публічно заявив про свою причетність до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. Визнання він зробив у бесіді з автором документального фільму, який присвятили вбивству журналіста.