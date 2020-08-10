Иран отказывается выплачивать компенсацию МАУ за сбитый самолет. Фото: Факты

https://racurs.ua/n142301-iran-otkazyvaetsya-vyplachivat-kompensaciu-mau-za-sbityy-samolet.html

Ракурс

Авиакатастрофа МАУ в небе над Тегераном произошла в январе этого года, но до сих пор стороны не могут достигнуть консенсуса. Иранская сторона теперь заявляет, что не собирается выплачивать компенсацию МАУ за сбитый самолет.

По мнению Тегерана, компенсацию должны выплачивать европейские страховые компании, в которых был застрахован украинский самолет. Об этом заявил руководитель центральной страховой компании Ирана Голамрез Сулеймани, сообщает Reuters.

Украинский самолет застрахован в Украине европейскими компаниями, а не иранскими страховыми компаниями. Следовательно, эти европейские компании должны выплатить компенсацию, — сказал Сулеймани.



В сообщении уточняется, что комментарий руководителя центральной страховой компании Ирана касался только самолета, а не компенсаций семьям погибших пассажиров и членов экипажа.

Как ранее писал «Ракурс», в конце июля официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави во время брифинга заявил, что иранская сторона согласна выплатить компенсации, но этот вопрос занимает много времени, а также имеет различные юридические и технические аспекты.