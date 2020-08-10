Світлана Тихановська. Фото: КП

https://racurs.ua/ua/n142305-tyhanovska-znykla-pislya-vyhodu-iz-cvk-bilorusi.html

Ракурс

Світлана Тихановська зникла після того, як вийшла із будівлі Центральної виборчої комісії Білорусі. Перед цим Тихановську утримували у ЦВК близько трьох годин.

У будівлі ЦВК Тихановська перебувала разом зі своїм адвокатом Максимом Знаком. Адвокат розповів, що вони з Тихановською були у різних кімнатах, тому він не знає, про що вона розмовляла з представниками влади, повідомляє «Белсат».

Коли Тихановська вийшла із ЦВК, то заявила: «Я прийняла рішення».

Після цього вона сіла в автомобіль і поїхала у невідомому напрямку. Тихановську не бачили вже п’ять годин. Це виглядає досить дивно, з урахуванням того, що вулиці Мінська захлеснула хвиля протестів.

Прес-секретар Ганна Красуліна заявила, що штаб не може зв’язатися із Тихановською. Також Красуліна не може відповісти на питання, яке ж саме рішення прийняла Тихановська після виходу із ЦВК.

Як раніше писав «Ракурс», ввечері 10 серпня у Мінську силовики обстріляли гумовими кулями протестуючих і застосували світлошумові гранати. Одна з журналісток отримала кульове поранення у ногу.