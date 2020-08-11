Google і Telegram допомагають протестувальникам у Білорусі, яким вимкнули інтернет, фото — Медуза

https://racurs.ua/ua/n142313-google-i-telegram-dopomagaut-protestuvalnykam-u-bilorusi-yakym-vymknuly-internet.html

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У Білорусі вже третю добу серйозні проблеми з інтернетом: користувачі скаржаться на практично повну відсутність доступу до всіх основних соціальних мереж, месенджерів і пошукових систем. Люди з інших країн не можуть відкрити сайти в національному білоруському домені .by.

За офіційною версією держструктур і Олександра Лукашенка, причина таких негараздів — кібератаки з-за кордону, проте IT-експерти та правозахисні організації відкрито називають це державним інтернет-шатдауном.

Засновник Telegram (Телеграм) Павло Дуров написав у себе в Twitter, що компанія включила «інструменти антицензури» в Білорусі. Дуров заявив, що зв’язок дуже нестабільний, а іноді «інтернет в країні повністю відключається».

У компанії Google (Гугл) створили інтерактивну карту протестів в Мінську. Вона доступна в наборі додатків Google Maps.

На карті відзначені пункти допомоги протестувальникам, закриті для входу станції метро, а також місця перекриття вулиць, скупчення загонів ОМОНу, автомобілів і техніки силовиків.

Повідомлення про те, що під час виборів в Білорусі можуть відключити інтернет, з’явилися за кілька днів до дня голосування. Зазначалося, що проблеми почнуться ще увечері 8 серпня.

У день виборів, 9 серпня, жителі країни почали масово скаржитися на відсутність доступу до соціальних мереж Twitter, Facebook і Instagram, а також WhatsApp, Telegram і Viber, YouTube та інших сервісів компаній Google, «Яндекс» і Mail.Ru. Почалися проблеми з оплатою банківськими картами. Неполадки виникли у користувачів як мобільного, так і стаціонарного інтернету.

До вечора 9 серпня інтернет в країні перестав працювати практично повністю, зв’язатися з жителями Білорусі можна було тільки за допомогою голосового зв’язку.

Згодом інтернет в Білорусі запрацював лише частково. Соціальні мережі та месенджери у багатьох користувачів функціонують тільки через VPN або проксі-сервери.

Заблоковані й найбільші незалежні білоруські медіа «Наша Нива» (Nn.by), «Тут Бай» (Tut.by) і AFN (Afn.by). Постійні проблеми виникали з доступом до незалежних онлайн-платформ для спостереження за виборами «Зубр» (zubr.in) і «Голос» (belarus2020.org).