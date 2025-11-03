У Білорусі заявили про готовність надіслати «миротворців» до України. Фото:

Білорусь буде готова відправити своїх «миротворців» до України.

Мінськ «за потреби» міг би розмістити своїх «миротворців» в Україні. Таку «допомогу» білоруси готові надати «на прохання двох сторін». Про це заявив представник командування білоруських Сил спеціальних операцій Олексій Скобей, передає білоруська служба «Радіо Свобода».

За його словами, відправка цих солдатів може бути під егідою Організації Об'єднаних Націй.

Тут все, як то кажуть, залежить від не тільки нас одних. Тобто залежатиме від того, як сторони між собою ухвалюватимуть рішення. Якщо вони хочуть, щоб це було під егідою ООН, то необхідно звернутися до цієї організації. Далі визначатиметься, які це будуть країни. Все має бути за взаємним рішенням, — сказав Скобей.

Після відповідного рішення, як зазначив командувач, білоруси «будуть готові переміститися в той чи інший регіон для виконання завдань».

Нагадаємо, навесні 2025 року представник президента США з питань України Кіт Келлог заявляв, що Сполучені Штати Америки обговорюють розміщення іноземного контингенту на території правого берега України в рамках майбутніх гарантій безпеки. Це буде військовий контингент країн «Коаліції охочих» — Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі.

