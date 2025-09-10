ЗМІ дізналися, де в Білорусі розмістять російський комплекс «Орєшнік». Фото:

Ракурс

Нові військові бази почали будувати на території Білорусі.

Зокрема, на півдні від Мінська будують новий військовий об'єкт. Не виключено, що саме на цій новій військовій базі «Павлівка» під Слуцьком планується розмістити «Орєшнік» — російський мобільний ракетний комплекс. Про це повідомив проект «Схеми».

На базі «Павлівка» свого часу дислокувався Слуцький 306-й ракетний полк стратегічного призначення, озброєний радянськими балістичними ракетами середньої дальності Р-12, а також мобільними ракетними комплексами «Піонер» та «Тополь». Ця база повністю занепала після розпаду СРСР.

Зазначається, що будівництво нової бази розпочалося ще в червні минулого року, а зараз площа будівельного майданчика становить понад 2 кв. км. Вже зведено склади, ангари для техніки та закладені фундаменти для казарм та інших будівель.

Крім того, нове військове містечко будується для білоруського спецназу на півдні країни. А також триває будівництво бази для нової 37-ї окремої десантно-штурмової бригади у районі Гомеля.

Нагадаємо, з 12 по 16 вересня у Білорусі пройдуть спільні російсько-білоруські навчання «Захід-2025». Міністр оборони РБ Віктор Хренін ще в серпні заявляв, що на цих навчаннях відпрацюють планування застосування російського ракетного комплексу «Орєшнік». Також хочуть відпрацювати планування застосування ядерної зброї, бо це «ключовий елемент стратегічного стримування».

Джерело: «Схеми»