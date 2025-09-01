У Білорусі розпочалися військові навчання з РФ. Фото:

Навчання Організації Договору про колективну безпеку розпочали у Білорусі в неділю, 31 серпня.

У військових маневрах беруть участь понад 2 тис. військовослужбовців із Білорусі, Російської Федерації, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану. Це спільні навчання з Колективними силами оперативного реагування ОДКБ «Взаємодія-2025», спеціальне навчання з силами та засобами розвідки «Пошук-2025» та спеціальне навчання з силами та засобами матеріально-технічного забезпечення «Ешелон-20». У Вітебську вчора відбулася урочиста церемонія відкриття. Про це пишуть російські ЗМІ.

Зазначається, що до навчань залучені 450 одиниць озброєння та техніки, включаючи дев’ять літаків і вертольотів, а також понад 70 безпілотників різного типу.

У Мінську заявили, що перенесли навчання вглиб білоруської території за особистим розпорядженням диктатора Білорусі Олександра Лукашенка.

Ми свідомо відсунули навчання від західних та південних кордонів, щоб нас не звинувачували у різноманітних інсинуаціях та можливих провокаціях, — наголосив керівник білоруського Генштабу генерал-майор Павло Муравейко.

Нагадаємо, з 12 вересня відбудуться спільні навчання РФ та Білорусі «Запад-2025», які передбачають відпрацювання планування застосування ракетного комплексу «Орєшнік». Також хочуть відпрацювати планування застосування ядерної зброї, бо це «ключовий елемент стратегічного стримування».

У маневрах братимуть участь до 30 тис. військовослужбовців. Однак у Білорусі будуть задіяні лише 8 тис. солдатів та офіцерів, з яких лише 2 тис. будуть військовослужбовцями Збройних сил РФ.