ЗСУ розгромили два батальйони НАТО на навчаннях у Естонії. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212063-zsu-znyschyly-dva-batalyony-nato-na-navchannyah-v-estoniyi-wsj.html

Ракурс

ЗСУ «розгромили» два батальйони НАТО за на навчаннях у Естонії.

Навчання Північноатлантичного альянсу, що імітували інтенсивні бойові дії з масовим застосуванням дронів, виявили серйозні тактичні прогалини військового блоку. Учасники та спостерігачі назвали результати військових маневрів «шокуючими» для Заходу, бо умовний противник за лічені години нейтралізував ключові підрозділи сил НАТО. Про це пише видання The Wall Street Journal.

Мова йде про навчання Hedgehog 2025, які минулоріч відбулися в Естонії за участі понад 16 тис. військових із 12 країн НАТО. Сценарії були побудовані з урахуванням досвіду війни Росії проти України та передбачали «перенасичене й оскаржуване» поле бою з активним використанням розвідувальних і ударних безпілотників.

У ході маневрів українські дронові підрозділи (в ролі умовного противника) за пів дня умовно розмотали два батальйони НАТО. Військові Альянсу рухалося відкрито: паркували техніку, розставляли намети і не маскувалися.

Тим часом українська команда у складі 10−12 операторів та 30 дронів завдала десятків «ударів» і знищила 17 бронемашин. Після кількох годин «бою» два батальйони НАТО були визнані «нездатними для бойових дій».

Зазначається, бо бійці Альянсу не виявили жодного українського дронового екіпажу, а українська система Delta дозволила швидко виявляти, передавати та уражати цілі.

Результати військових маневрів стали тривожним сигналом для керівництва Північноатлантичного альянсу.

Ми приречені, — заявив один із західних командирів, який спостерігав за результатами симуляції.

Нагадаємо, у січні Франція ініціювала проведення навчань НАТО в Гренландії. Ця ініціатива з’явилася на тлі заяв президента США Дональда Трампа про намір зробити Гренландію американською територією.

Джерело: The Wall Street Journal