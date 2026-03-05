Новини
Потужне підсилення бригад Тероборони анонсували в Міноборони. Фото:

Генштаб ЗСУ анонсував потужне підсилення бригад Тероборони

5 бер 2026, 20:27
Сил територіальної оборони України будуть значно підсилені.

Наразі триває реформування військових частин ТрО, розпочате півроку тому. Всі бригади Тероборони переходять на уніфіковану структуру з посиленою безпілотною складовою. Ці підрозділи отримають підрозділи великокаліберної артилерії, зенітно-ракетні підрозділи та підрозділи наземних роботизованих комплексів. Про це Міністерство оборони України 5 березня повідомило у Telegram.

Це в рази збільшить бойові спроможності бригад ТрО та дозволить їм вести успішну оборону визначеної смуги відповідальності, — йдеться у повідомленні.

У командуванні запевнили, що військові частини ТрО планують застосовувати саме в оборонних операціях. І наголосили, що системне оновлення структури, озброєння цього року військ додатковими засобами ураження та покращення логістичних можливостей — доцільна інвестиція в українську оборону в умовах довготривалої війни.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у найближчому майбутньому очікується підвищення ефективності української протиповітряної оборони. Зокрема, планується перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ, який відповідатиме за прикриття важливих об'єктів.

Джерело: Ракурс


