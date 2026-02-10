Україна розформувала Інтернаціональний легіон. Фото:

Україна тихо розпустила Інтернаціональний легіон.

Генеральний штаб ЗСУ таємно оголосив про розпуск Інтернаціонального легіону, створеного на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Командування вирішило перевести іноземців до штурмових підрозділів ЗСУ, які виконують найнебезпечніші бойові завдання. Про це повідомило видання Le Monde.

Вказується, що рішення про ліквідацію легіону ухвалили ще 31 грудня 2025 року. Другий батальйон оскаржив це рішення та отримав тимчасове відтермінування до 15 лютого, проте його бійців вже перевели до 253-го штурмового полку 129-ї бригади територіальної оборони.

ЗМІ пише, що для легіонерів наказ про переведення, про яке вони дізналися 1 листопада минулого року, став справжнім шоком. І умови служби теж погіршилися. Іноземці скаржаться на відсутні тренування, базові комунікації та чіткої перспективи. Це деморалізувало особовий склад і змусило частину бійців залишити службу.

Легіонери розповіли журналістам, що бояться потрапити до підрозділів, де командири не володіють англійською мовою, бо це ускладнює управління та створює ризики для безпеки.

Експерти та командування легіону наголошують, що розпуск цього підрозділу це «марна трата ресурсів», бо іноземці пройшли спеціальну підготовку та володіли мовною та тактичною координацією, що робило їх унікальними в складі Сил оборони.

За інформацією Le Monde, деякі легіонери хочуть розірвати контракти через переведення в інші підрозділи.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність ЗСУ після завершення війни повинна буде складати 800 тис. осіб. Україна планує зберегти таку чисельність військовослужбовців після війни чи припинення вогню. А заохочувати до підписання контрактів будуть високою зарплатнею.

