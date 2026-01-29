Росіяни втратили літак Су-34. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211741-rosiyany-zayavyly-pro-vtratu-vynyschuvacha-su-34-genshtab-zsu-pidtverdyv.html

Ракурс

Збройні сили України збили ще один російський літак.

Напередодні моніторингові пабліки повідомляли, що росіяни втратили бойовий літак Су-30. А російський канал Fighterbomber натякнув, що міг розбитися винищувач-бомбардувальник Су-34. Там також «вантажем 200» став і екіпаж. Про це інформувалося у Telegram.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Олександр Коваленко у Telegramповідомив, що Російська Федерація могла втратити два борти — Су-30 і Су-34.

А вранці 28 січня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що українські війська збили ще один літак армії Росії. Загальна кількість знищених літаків сягнула 435. Дані про обставини знищення літака, чи місце їхнього точного ураження не розкриваються

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 січня 2026 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 млн 237 тис. 400 (+830) осіб;

танків — 11 тис. 613 (+4) од.

бойових броньованих машин — 23 тис. 965 (+7) од.

артилерійських систем — 36 тис. 733 (+20) од.

РСЗВ — 1 тис. 629 (+0) од.

засоби ППО — 1 тис. 288 (+2) од.

літаків — 435 (+1) од.

гелікоптерів — 347 (+0) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 118 тис. 679 (+955) од.

крилаті ракети — 4 тис. 205 (+0) од.

кораблі/катери — 28 (+0) од.

підводні човни — 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни — 76 тис. 190 (+88) од.

спеціальна техніка — 4 тис. 53 (+0) од.

Нагадаємо, 13 листопада минулого року в Республіці Карелія розбився винищувач Су-27 Повітряно-космічних сил Росії. Сталося це поблизу Петрозаводська. Тоді загинули двоє членів екіпажу.