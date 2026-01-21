Франція ініціювала проведення навчань НАТО в Гренландії. Фото:

Військові маневри відбудуться за участі французьких військових. Ця ініціатива з’явилася на тлі заяв президента США Дональда Трампа про намір зробити Гренландію американською територією. Про це повідомили в адміністрації президента Франції Еммануеля Макрона, пишуть Reuters та BFMTV.

У Парижі наголосили, що проведення навчань Північноатлантичного альянсу на Гренландії дозволить залучити Вашингтон та продемонструвати, що європейці серйозно ставляться до безпеки в Арктиці, особливо у контексті загроз з боку РФ та Китаю.

Як відомо, раніше Франція, Велика Британія та Німеччина відправляли своїх військових у Гренландію для розвідувальної місії у межах данських навчань з союзниками НАТО, але поза формальним рамками альянсу та без участі США. Трампу це не сподобалося й він заявив, що може запровадити нові мита проти європейських країн, які брали участь у навчаннях.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що не братиме участі в екстреній зустрічі лідерів G7 у Парижі 22 січня, яку раніше ініціювала Франція. Він не поїде до французької столиці на тлі напруженості через його плани щодо Гренландії.

Раніше американський лідер розкритикував лідерів Європи, які виступають проти його наміру встановити контроль над Гренландією. Глава Білого дому вважає, що Європі краще сфокусуватися на врегулюванні війни РФ проти України.

Джерела: Reuters, BFMTV