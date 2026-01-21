Дональд Трамп відмовився їхати на екстрений саміт G7 у Парижі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211580-tramp-vidmovyvsya-yihaty-na-samit-g7-u-paryji.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп не прибуде на саміт «Групи семи».

Американський лідер не братиме участі в екстреній зустрічі лідерів G7 у Парижі 22 січня, яку раніше ініціювала Франція. Він не поїде до французької столиці на тлі напруженості через його плани щодо Гренландії. Про це Трамп заявив під час брифінгу в Білому домі.

Президент Сполучених Штатів наголосив, що перебуває в «хороших відносинах» із лідерами Франції та Великої Британії, однак вони можуть собі дозволяти «доволі різкі заяви», коли його немає поруч.

Крім того, до цієї заяви Трамп у власній соцмережі Truth Social опублікував особисте повідомлення від президента Франції Еммануеля Макрона, в якому той запропонував провести саміт «Великої сімки» у Парижі 22 січня за участю України та РФ після Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Нагадаємо, у грудні минулого року видання Politico поінформувало, що Сполучені Штати хочуть створити аналог об'єднанню G7 з Росією та Китаєм і цей блок може отримати назву Core 5 (C5). У це об'єднання можуть увійти США, Китай, Індія, Японія та Російська Федерація. Європа там не буде представлена.