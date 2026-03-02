Емманюель Макрон, фото: Jacques Paquier / Flickr

https://racurs.ua/ua/n212367-franciya-zbilshyt-sviy-yadernyy-arsenal-makron.html

Ракурс

Париж збільшить кількість своїх ядерних боєголовок.

Про це сьогодні, 2 лютого, заявив президент Франції Емманюель Макрон під час презентації нової ядерної доктрини, повідомляє RFI.

Він додав, що Франція більше не розголошуватиме дані про свій ядерний арсенал «на відміну від того, що, можливо, було в минулому». Водночас Макрон запевнив, що країна не вступає у гонку озброєнь.

Ланцюг командування абсолютно чіткий, і остаточне рішення" про завдавання ядерного удару «залишається виключно за президентом Республіки, — наголосив він.

Зазначається, що нова заява стала продовженням промови, оголошеної 7 лютого 2020 року під час першого президентського терміну Макрона. Протягом кожного з них оголошується принаймні одна промова щодо ядерної політики.

Джерело: RFI