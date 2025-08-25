Військові навчання «Запад». Фото:

Ракурс

Спільні навчання РФ та Білорусі «Запад-2025» участю до 30 тис. військовослужбовців.

Однак на білоруській території будуть задіяні лише 8 тис. солдатів та офіцерів, з яких лише 2 тис. будуть військовослужбовцями Збройних сил росії. Про це 25 серпня заявив керівник Другого департаменту оперативних служб Литви Міндаугас Мажонас в ефірі телеканалу LRT, передає Delfi.

За даними нашої розвідки, у навчаннях візьмуть участь до 30 тис. білоруських і російських військовослужбовців. У самій Білорусі буде всього 8 тис., з яких 2 тис. — солдати Росії, — зазначив він.

Розвідник не виключив ймовірність гібридних атак проти Литви під час навчань, однак такий розвиток подій є мінімальним. Ймовірно, росіяни з білорусами можуть вдатися до порушень повітряного простору або хакерських атак.

Також дуже малою є ймовірність того, що країна-агресор спробує замаскувати якісь дії проти іншої країни регіону або втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти України.

Нагадаємо, спільні навчання РФ та Білорусі «Запад-2025» передбачають відпрацювання планування застосування ракетного комплексу «Орєшнік». Також хочуть відпрацювати планування застосування ядерної зброї, бо це «ключовий елемент стратегічного стримування».

Крім того, маневри включатимуть тренування з протиповітряної оборони, відпрацювання сценаріїв оборонного бою, відбиття порушників і тактичну авіаційну підтримку.

Джерело: Delfi