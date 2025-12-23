ЗСУ знищили російські танки-«сараї» в Донецькій області. Фото:

Збройні сили України знищили російські танки-«сараї» в Донецькій області.

У понеділок, 22 грудня, ворог спробував прорватися через бойові порядки українських захисників під Іванопіллям на Костянтинівському напрямку. Обороняли цю ділянку фронту бійці 28-ї окремої механізованої бригади. В атаку росіяни кинули «танки-сараї» та майже 15 штурмовиків. Про це Угрупування військ «Схід» повідомило у Facebook.

Техніку противника на під’їзді до позицій ЗСУ зустріли артилеристи, а потім по ворогах працювали екіпажі ББпС «Спалах», Kurt&Company, R.V. 3-го батальйону, пілоти 2-го МБ «Libertas», 1-го батальйону, а також суміжні підрозділи.

Зазначається, що українські військові добряче «поколупали» зашиті танки ворога, але все ж змогли їх зупинити та спалити. А потім були знищені й штурмовики.

Нагадаємо, військовослужбовці 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади на Слов’янському напрямку Донецької області знищили російську бойову машину піхоти з десантом. Загарбники на південній околиці Серебрянки намагалися проскочити кіл-зону на важкій броньованій техніці, щоб дістатися Сіверська, але були ліквідовані.