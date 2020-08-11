Лукашенку пригрозили в НАТО і ООН через розгін протестів у Білорусі

https://racurs.ua/ua/n142309-protesty-u-bilorusi-scho-skazaly-lukashenku-v-oon-i-nato.html

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Протести в Білорусі тривають вже третій день. НАТО засудило насильство у Білорусі, до якого вдався президент Олександр Лукашенко після проведення виборів.

Союзники по НАТО висловили серйозну стурбованість щодо проведення президентських виборів у Білорусі. НАТО засуджує насильство проти мирних демонстрантів, — заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, слова якого процитував журналіст Раян Брауні у Твіттер.

За словами Столтенберга, необхідно поважати свободу слова і право на мирний протест громадян.

Окрім цього, щодо силового розгону протестів у Білорусі, затримання та побиття людей, висловилися у Вашингтоні та Організації Об'єднаних Націй. Сполучені Штати закликають білоруську владу не перешкоджати мирним зібранням та не застосовувати насильство до протестувальників.

Суворі обмеження доступу кандидатів до виборів, заборона присутності незалежних місцевих спостерігачів, залякування кандидатів від опозиції та затримання мирних демонстрантів та журналістів спотворили процес. Ми закликаємо білоруський уряд поважати право на мирні зібрання та утриматися від застосування сили, — заявила речниця Білого дому Кейлі Макенані 10 серпня.

Державний секретар США Майк Помпео назвав вибори президента Білорусі такими, що «не були вільними і чесними».

Спікер генсека ООН Антоніу Ґутерріша Стефан Дюжаррік зазначив, що генеральний секретар «із занепокоєнням» стежить за ситуацією в Білорусі, пише «Радіо Свобода».

Генсек ООН закликає білоруську владу проявити максимальну стриманість та забезпечити повну повагу до права на свободу висловлення поглядів, мирних зібрань і асоціацій. Він закликає всі сторони уникати дій, які можуть посилити напругу, та вирішувати питання, що виникають, у дусі діалогу, — заявив Дюжаррік.



Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за даними представників ЦВК, переміг Олександр Лукашенко. Він нібито набрав 80,08% голосів. У його головної опонентки Світлани Тихановської — 10,09%.

Результати виборів викликали хвилю протестів у 33 містах Білорусі. Внаслідок сутичок є загиблі і потерпілі. МВС Білорусі затримало щонайменше 3 тис. осіб.