Протесты в Беларуси — что сказали Лукашенко в ООН и НАТО

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Протесты в Беларуси продолжаются уже третий день. НАТО осудило насилие в Беларуси, к которому прибег президент Александр Лукашенко после проведения выборов.

Союзники по НАТО выразили серьезную обеспокоенность по поводу проведения президентских выборов в Беларуси. НАТО осуждает насилие против мирных демонстрантов, — заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, слова которого процитировал журналист Райан Брауни в Твиттере.

По словам Столтенберга, необходимо уважать свободу слова и право на мирный протест граждан.

Кроме этого, на силовой разгон протестов в Беларуси, задержание и избиение людей, отреагировали в Вашингтоне и ООН. Соединенные Штаты призывают официальный Минск не препятствовать мирным собраниям и не применять насилие к протестующим.

Строгие ограничения доступа кандидатов к выборам, запрет на присутствие независимых местных наблюдателей, запугивание кандидатов от оппозиции и задержание мирных демонстрантов и журналистов исказили процесс. Мы призываем правительство Беларуси уважать право на мирные собрания и воздержаться от применения силы, — заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани 10 августа.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео назвал выборы президента Беларуси такими, что «не были свободными и честными».

Спикер генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик отметил, что генеральный секретарь «с беспокойством» следит за ситуацией в Беларуси, пишет «Радио Свобода».

Генсек ООН призывает белорусские власти проявить максимальную сдержанность и обеспечить полное уважение к праву на свободу выражения взглядов, мирных собраний и ассоциаций… Он призывает все стороны избегать действий, которые могут усилить напряжение, и решать возникающие вопросы в духе диалога, — заявил Дюжаррик.



Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по данным представителей ЦИК, победил Александр Лукашенко. Он якобы набрал 80,08% голосов. У его главной оппонентки Светланы Тихановской — 10,09%.

Результаты выборов вызвали волну протестов как минимум в 33 городах Беларуси. В результате столкновений есть погибшие и пострадавшие. МВД Беларуси задержало не менее 3 тыс. человек.