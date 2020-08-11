Тихановская находится в Литве — официальный Вильнюс

https://racurs.ua/n142308-tihanovskaya-nahoditsya-v-litve-oficialnyy-vilnus.html

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Светлана Тихановская, оппозиционный кандидат в президенты Беларуси и главный оппонент Александра Лукашенко на выборах, выехала из Беларуси и сейчас находится в Литве.

Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве, — говорится в сообщении главы внешнеполитического ведомства Линаса Линкявичуса.

Об этом он написал в своем Twitter.

В штабе Тихановской эту информацию не комментируют.