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Ракурс
Тихановська перебуває у Литві — офіційний Вільнюс — вибори у Білорусі

Тихановська перебуває у Литві — офіційний Вільнюс

11 сер 2020, 08:56
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Світлана Тихановська, опозиційний кандидат в президенти Білорусі і головний опонент Олександра Лукашенка на виборах, виїхала з Білорусі і зараз перебуває у Литві.

Світлана Тихановська у безпеці. Вона в Литві, — йдеться в повідомленні глави зовнішньополітичного відомства Литви Лінаса Лінкявічуса.

Про це він написав у своєму Twitter.

У штабі Тихановської цю інформацію не коментують.

Нагадаємо, 10 серпня «Ракурс» повідомляв, що Світлана Тихановська зникла після того, як вийшла із будівлі Центральної виборчої комісії Білорусі. Перед цим її утримували у ЦВК близько трьох годин.


Коли Тихановська вийшла із ЦВК, то заявила: «Я прийняла рішення». Після цього сіла в автомобіль і поїхала у невідомому напрямку. Штаб не міг сконтактуватися із Тихановською.

В той же час ввечері 10 серпня у Мінську силовики обстріляли гумовими кулями протестуючих і застосували світлошумові гранати.

Джерело: Ракурс


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