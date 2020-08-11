Бойовики порушили режим тиші на Донбасі — війна на Донбасі

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Війна на Донбасі не припиняється. Режим тиші вчергове порушили бойовики — упродовж минулої доби, 10 серпня, російсько-окупаційні війська один раз відкривали вогонь по захисниках України. Військові Збройних сил проігнорували провокацію.

Одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї було зафіксовано біля Красногорівки. Неприцільний постріл не ніс загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали, — йдеться у повідомленні штабу операції Об'єднаних сил у Фейсбук.

Зазначається, що бойових втрат або поранень у лавах українських бійців немає.

За даними штабу, від початку поточної доби, 11 серпня, порушень режиму тиші не фіксовано.

Водночас терористи вчора заявили про нібито обстріл українськими військовими в районі села Новоласпа. 10 серпня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що режим припинення вогню на Донбасі дотримується вже впродовж двох тижнів попри щоденні повідомлення штабу ООС про обстріли бойовиків.

27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій, а також не відкривають вогонь у відповідь.