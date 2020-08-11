Боевики нарушили режим тишины на Донбассе

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Ракурс

Режим тишины на Донбассе нарушили боевики — за прошедшие сутки, 10 августа, российско-оккупационные войска один раз открывали огонь по защитникам Украины. Военные Вооруженных сил проигнорировали провокацию.

Одна вражеская провокация из стрелкового оружия была зафиксирована у Красногоровки. Неприцельный выстрел не нес угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь не открывали, — говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил в Фейсбук.

Отмечается, что боевых потерь или ранений в рядах украинских бойцов нет.

По данным штаба, с начала текущих суток, 11 августа, нарушений режима тишины не было фиксировано.

В то же время террористы вчера заявили о якобы обстреле украинскими военными в районе села Новоласпа. 10 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что режим прекращения огня на Донбассе придерживается уже две недели, несмотря на ежедневные сообщения штаба ООС об обстрелах со стороны боевиков.

27 июля на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о «полном и всеобъемлющем прекращении огня». С тех пор украинские военные не сообщают о раненых и убитых в результате боевых действий, а также не открывают ответный огонь.