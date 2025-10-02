Росія відновила поставки бензину з білорусі через «позапланові зупинки НПЗ»

Росія використовує білоруські ресурси для покриття своїх потреб, фото: Wikimedia Commons

Ракурс

У Росії на тлі «високого попиту та позапланових зупинок нафтопереробних заводів» відновилися поставки бензину з Білорусі через Петербурзьку біржу — це сталося після майже річної перерви, які розпочалася восени 2024 року.

Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомляється на сайті Служби зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що:

за період із липня по вересень 2025 року на торгах реалізовано 96,9 тис. тонн білоруських нафтопродуктів — на 36% більше, ніж за аналогічний період попереднього року;

у вересні продажі бензину з білоруських НПЗ зросли на 168% порівняно з серпнем, дизельного пального — на 83%.

Росія та Білорусь також продовжують співпрацю у військово-промисловій сфері. На виставці «ІННОПРОМ. Білорусь» підприємство «Кідма тек» з білоруської Орші (виробник автоматів, снайперських гвинтівок, глушників, патронів та оптики) підписало контракт із російським Тульським патронним заводом.

Офіційно йдеться про «контракт на постачання продукції цивільного призначення». Водночас раніше неодноразово повідомлялося, що «Кідма тек» працює саме на військові потреби. Обидва підприємства перебувають під міжнародними санкціями, — наголошують у СЗР.

У СЗР зазначають, що москва дедалі активніше змушує мінськ підтримувати російську економіку та оборонний сектор, використовуючи білоруські ресурси для покриття власних критичних потреб.

Нагадаємо, в останні дні у тимчасово окупованому Криму посилили обмеження на продаж пального «в одні руки».