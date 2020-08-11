Google и Telegram помогают протестующим в Беларуси, которым выключили интернет, фото — Медуза

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Ракурс

В Беларуси уже третьи сутки серьезные проблемы с интернетом: пользователи жалуются на практически полное отсутствие доступа ко всем основным социальным сетям, мессенджерам и поисковым системам. Люди из других стран не могут открыть сайты в национальном белорусском домене .by.

По официальной версии госструктур и президента Александра Лукашенко, причина таких проблем — кибератаки из-за рубежа, однако IT-эксперты и правозащитные организации открыто называют это государственным интернет-шатдауном.

Основатель Telegram (Телеграм) Павел Дуров написал у себя в Twitter, что компания включила «инструменты антицензуры» в Беларуси. Дуров заявил, что связь очень нестабильна, а иногда «интернет в стране полностью отключается».

В компании Google (Гугл) создали интерактивную карту протестов в Минске. Она доступна в наборе приложений Google Maps.

На карте отмечены пункты помощи протестующим, закрытые для входа станции метро, ​​а также места перекрытия улиц, скопления отрядов ОМОНа, автомобилей и техники силовиков.

Сообщение о том, что во время выборов в Беларуси могут отключить интернет, появились за несколько дней до дня голосования. Отмечалось, что проблемы начнутся еще вечером 8 августа.

В день выборов, 9 августа, жители страны начали массово жаловаться на отсутствие доступа к социальным сетям Twitter, Facebook и Instagram, а также WhatsApp, Telegram и Viber, YouTube и другим сервисам компаний Google, «Яндекс» и Mail.Ru. Начались проблемы с оплатой банковскими картами. Проблемы возникли у пользователей как мобильного, так и стационарного интернета.

К вечеру 9 августа интернет в стране перестал работать практически полностью, связаться с жителями Беларуси можно было только с помощью голосовой связи.

Впоследствии интернет в Беларуси заработал лишь частично. Социальные сети и мессенджеры у многих пользователей функционируют только через VPN или прокси-серверы.

Заблокированы и крупнейшие независимые белорусские медиа — «Наша Нива» (Nn.by), «Тут Бай» (Tut.by) и AFN (Afn.by). Постоянные проблемы возникали с доступом к независимым онлайн-платформам для наблюдения за выборами «Зубр» (zubr.in) и «Голос» (belarus2020.org).