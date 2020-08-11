ЕС должен рассмотреть санкции против Беларуси — президент Литвы

https://racurs.ua/n142312-es-doljen-rassmotret-sankcii-protiv-belarusi-prezident-litvy.html

Ракурс

Санкции против Беларуси нужно рассмотреть Европейскому Союзу в ответ на репрессии властей Александра Лукашенко против участников протестов. Такое предложение высказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Нам стоит со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси, поскольку то, что происходит сейчас, даже издалека не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы… Сейчас мы видим и погибших, и раненых людей. Видим несколько тысяч людей, которые закрыты, или их судьба неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы, — сказал президент Литвы, пишет Delfi.

По его словам, от ситуации с правами человека будет зависеть сотрудничество Литвы с Лукашенко.

Если режим Лукашенко докажет, что права человека на последнем месте, к сожалению, он уже это доказывает, я не считаю, что сотрудничество возможно, — добавил литовский президент.

Науседа отметил, что от страны, которая не уважает основополагающие права собственных граждан, не стоит ожидать уважения к зарубежным партнерам.

Напомним, 10 августа «Ракурс» сообщал, что главная оппонентка Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская исчезла после того, как вышла из здания Центральной избирательной комиссии. Перед этим ее удерживали в ЦИК около трех часов. Когда Тихановская вышла, то заявила: «Я приняла решение». После этого села в автомобиль и уехала в неизвестном направлении.

Сегодня утром стало известно, что она находится в Литве.