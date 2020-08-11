Число новых больных COVID-19 снова увеличилось, Минздрав назвал самые проблемные регионы, фото — Детектор медиа

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Коронавирус в Украине за 10 августа подтвердили еще у более чем 1 тыс. человек. Заразились, по данным карты Совета национальной безопасности и обороны Украины, 1 тыс. 158 человек. Выздоровели 575 пациентов, а 29 — умерли от осложнений COVID-19.

С начала эпидемии коронавируса заразились уже 83 тыс. 115 украинцев, умерли — 1 тыс. 951, продолжают лечение 36 тыс. 230 человек. Уже почти 10 дней подряд число новых больных в Украине составляет не менее 1 тыс. человек.

Самое большое число новых случаев за сутки обнаружили во Львовской (161), Одесской (134), Харьковской (129) и Ивано-Франковской (114) областях. В Киеве зафиксировали 123 новых больных.

10 августа сообщалось об 1 тыс. 8 случаях инфицирования. В ряде регионов начали разворачивать больницы «второй волны», в которых к приему пациентов готовы более 10 тыс. коек. В правительстве сообщили, что в случае фиксирования более 2 тыс. случаев заражения за сутки, следует ожидать 40−50 смертей ежедневно.

Черновицкую область накрывает вторая волна коронавируса. Об этом сообщили в местной ОГА. Увеличение случаев инфицирования отмечают во всех районах области. Пока в регионе с начала пандемии заразились 6,8 тыс. человек.