Нових хворих на COVID-19 знову побільшало, МОЗ назвало найпроблемніші регіони

Нових хворих на COVID-19 знову побільшало, МОЗ назвав найпроблемніші регіони, фото — Детектор медіа

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Коронавірус в Україні за 10 серпня підтвердили ще у понад 1 тис. людей. Інфікувалися, за даними карти Ради національної безпеки та оборони України, 1 тис. 158 людей. Одужали 575 пацієнтів, а 29 — померли від ускладнень COVID-19.

З початку епідемії коронавірусу заразилися вже 83 тис. 115 українців, померли — 1 тис. 951, продовжують лікування 36 тис. 230 людей. Вже майже 10 днів поспіль кількість нових хворих в Україні становить не менше 1 тис. осіб.

Нових випадків за добу найбільше виявили у Львівській (161), Одеській (134), Харківській (129) та Івано-Франківській (114) областях. У Києві зафіксували 123 нових хворих.

10 серпня повідомлялося про 1 тис. 8 випадків інфікування. В кількох регіонах почали розгортати лікарні «другої хвилі», в яких до прийому пацієнтів готові понад 10 тис. ліжок. В уряді повідомили, що у випадку фіксування понад 2 тис. випадків зараження на добу, варто очікувати 40−50 смертей щодня.

Чернівецьку область накриває друга хвиля коронавірусу. Про це повідомили в місцевій ОДА. Збільшення випадків інфікування відзначають у всіх районах області. Наразі в регіоні з початку пандемії інфікувалися 6,8 тис. осіб.