ЄС має розглянути санкції проти Білорусі — президент Литви

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Ракурс

Санкції проти Білорусі потрібно розглянути Європейському Союзу у відповідь на репресії влади Олександра Лукашенка проти учасників протестів. Таку пропозицію висловив президент Литви Гітанас Науседа.

Нам варто з усією серйозністю говорити про санкції для Білорусі, тому що те, що відбувається зараз, навіть здалека не нагадує ті репресії, які режим проводив усі останні роки… Зараз ми бачимо і загиблих, і поранених людей. Бачимо кілька тисяч осіб, які закриті або їхня доля невідома. Ми не можемо дивитися на це крізь пальці, — сказав президент Литви, пише Delfi.

За його словами, від ситуації з правами людини залежатиме співпраця Литви з владою Лукашенка.

Якщо режим Лукашенка доведе, що права людини на останньому місці, на жаль, він вже це доводить, я не вважаю, що співпраця можлива, — додав литовський президент.

Науседа зазначив: від країни, яка не поважає основоположні права власних людей, не варто очікувати поваги до зарубіжних партнерів.

Нагадаємо, 10 серпня «Ракурс» повідомляв, що головна опонентка Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська зникла після того, як вийшла із будівлі Центральної виборчої комісії. Перед цим її утримували у ЦВК близько трьох годин. Коли Тихановська вийшла, то заявила: «Я прийняла рішення». Після цього сіла в автомобіль і поїхала у невідомому напрямку.

Сьогодні зранку стало відомо, що вона перебуває у Литві.