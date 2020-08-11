Внеочередное заседание Рады хотят собрать нардепы, чтобы повысить минимальную зарплату

Верховная Рада. Фото: Экономическая правда

https://racurs.ua/n142318-vneocherednoe-zasedanie-rady-hotyat-sobrat-nardepy-chtoby-povysit-minimalnuu-zarplatu.html

Ракурс

Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 25 августа. Народные депутаты намерены принять закон о повышении минимальной заработной платы в Украине.

Эта дата — предварительная. Об этом заявил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что нардепы хотят принять именно закон о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн. Будут ли рассматриваться другие законопроекты, неизвестно.

Отметим, что сейчас Верховная Рада на каникулах. Четвертая сессия Рады IX созыва стартует 1 сентября. Однако для того, чтобы зарплата повысилась уже с 1 сентября, нардепы должны проголосовать за закон заранее.

Сейчас в Украине минимальная зарплата составляет 4 тыс. 723 грн в месяц. Последний раз ее повышали 1 января 2020 года.

Как писал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский 6 августа внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий повышение размера минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября.